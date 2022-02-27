Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Бои позиционны, послушайте. Третий день войны, а позиционные бои идут в тех же регионах, где они начинались. Это Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Сумы, Чернигов, Житомир – это всюду идут бои, которые были три дня назад. На том же месте,

– сказал чиновник.

"Единственное, что происходит, потому что одна из ключевых целей России – это устранение политического руководства Украины, что можно сделать в Киеве. Потому что украинское руководство находится в Киеве, оно никуда не уехало и не будет ехать", – добавил Михаил Подоляк.

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