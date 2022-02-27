Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал.

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Бої позиційні, послухайте. Третій день війни, а позиційні бої йдуть у тих же регіонах, де вони й починалися. Це Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Суми, Чернігів, Житомир – це всюди йдуть бої, які були три дні тому. На тому ж місці,

– сказав посадовець.

"Єдине, що відбувається, тому що одна з ключових цілей Росії – це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Бо українське керівництво перебуває в Києві, воно нікуди не поїхало і не буде їхати", – додав Михайло Подоляк.

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