В КГГА призвали людей срочно пройти в укрытия. Ранее сирены уже включали и в других крупных городах Украины.
Важно В Запорожье завыли сирены
Что надо делать, если в Киеве включили сирены
Чиновники отметили, что после включения сирен всю нужную информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио. В сообщении людям должны предоставить:
- информацию о чрезвычайной ситуации;
- место и время ее возникновения;
- очертить территорию, которая попадает в зоны поражения;
- рассказать о порядке действий в условиях ЧС.
Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей,
– подчеркнули в КГГА.
Дальнейшее оповещение и информирование людей будут осуществлять также машины с громкоговорителями.