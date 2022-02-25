В КГГА призвали людей срочно пройти в укрытия. Ранее сирены уже включали и в других крупных городах Украины.

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Что надо делать, если в Киеве включили сирены

Чиновники отметили, что после включения сирен всю нужную информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио. В сообщении людям должны предоставить:

информацию о чрезвычайной ситуации;

место и время ее возникновения;

очертить территорию, которая попадает в зоны поражения;

рассказать о порядке действий в условиях ЧС.

Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей,

– подчеркнули в КГГА.

Дальнейшее оповещение и информирование людей будут осуществлять также машины с громкоговорителями.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.