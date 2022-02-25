У КМДА закликали людей терміново пройти в укриття. Раніше сирени вже вмикали і в інших великих містах України.
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Що треба робити, якщо у Києві увімкнули сирени
Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:
- інформацію про надзвичайну ситуацію;
- місце і час її виникнення;
- окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;
- розповісти про порядок дій в умовах НС.
Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якомога більше людей,
– підкреслили у КМДА.
Подальше оповіщення та інформування людей здійснюватимуть також автівки з гучномовцями.