У КМДА закликали людей терміново пройти в укриття. Раніше сирени вже вмикали і в інших великих містах України.

Важливо У Запоріжжі завили сирени

Що треба робити, якщо у Києві увімкнули сирени

Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:

інформацію про надзвичайну ситуацію;

місце і час її виникнення;

окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;

розповісти про порядок дій в умовах НС.

Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якомога більше людей,

– підкреслили у КМДА.

Подальше оповіщення та інформування людей здійснюватимуть також автівки з гучномовцями.