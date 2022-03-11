Решение о выходе из России приняли через два дня после того, как компания заявила, что приостановила все запланированные капитальные инвестиции в России.

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"Мы пришли к выводу, что право собственности BAT на бизнес в России больше не является устойчивым в нынешних условиях”, – заявили в компании.

Но табачная компания заявила, что будет продолжать платить своим 2500 сотрудникам в России и пытаться защитить их будущее.

Какие еще табачные компании вышли из РФ:

American Tobacco,

Philip Morris International,

Imperial Brands,

Japan Tobacco International.

Ранее мы сообщали, что сеть кофеен Starbucks прекращает работу на территории России. Кафе известной сети закрываются в России. Закрываются также McDonald's и KFC.

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