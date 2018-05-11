Третий день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки

В третий день Каннского кинофестиваля был представлен фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег", на презентацию которого в очаровательных платьях пришли Ирина Шейк, Эмбер Хёрд, Люпита Ньоне и другие.

71-й Каннский кинофестиваль проходит, собирая на красной дорожке звездных гостей. Сегодня французский режиссер Кристоф Оноре представил на Лазурном берегу свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег". Читайте также: Второй день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки Ирина Шейк Поддержать съемочную группу картины пришли также Ирина Шейк, Эмбер Хёрд, Люпита Ньоне, Тилан Блондо, Стелла Максвелл и многие другие.

Ирина Шейк



Ирина Шейк

Эмбер Хёрд Эмбер Хёрд

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Фредерик Бель Фредерик Бель

Люпита Нионго

Тилан Блондо

Петра Немцова

Петра Немцова



Арая Харгейт

