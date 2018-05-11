Третий день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки
В третий день Каннского кинофестиваля был представлен фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег", на презентацию которого в очаровательных платьях пришли Ирина Шейк, Эмбер Хёрд, Люпита Ньоне и другие.
71-й Каннский кинофестиваль проходит, собирая на красной дорожке звездных гостей. Сегодня французский режиссер Кристоф Оноре представил на Лазурном берегу свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег".
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Ирина Шейк
Поддержать съемочную группу картины пришли также Ирина Шейк, Эмбер Хёрд, Люпита Ньоне, Тилан Блондо, Стелла Максвелл и многие другие.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Фредерик Бель
Фредерик Бель
Люпита Нионго
Тилан Блондо
Петра Немцова
Петра Немцова
Арая Харгейт