Третій день Каннського фестивалю: фото найкращих образів з червоної доріжки

В третій день Каннського кінофестивалю був представлений фільм "Задоволення, любов і швидкий біг", на презентацію якого в чарівних сукнях прийшли Ірина Шейк, Ембер Херд, Люпіта Ньоно та інші.

71-й Каннський кінофестиваль триває, збираючи на червоній доріжці зіркових гостей. Сьогодні французький режисер Крістоф Оноре представив на Лазурному березі свій новий фільм "Задоволення, любов і швидкий біг". Читайте також: Другий день Каннського фестивалю: фото найкращих образів з червоної доріжки

Ірина Шейк Підтримати знімальну групу картини прийшли також Ірина Шейк, Ембер Херд, Люпіта Ньоно, Тілан Блондо, Стелла Максвелл і багато інших.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ембер Херд

Ембер Херд

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Фредерік Бель

Фредерік Бель

Люпіта Ніонго

Тілан Блондо

Петра Немцова

Петра Немцова



Арая Харгейт

