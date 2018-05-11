Третій день Каннського фестивалю: фото найкращих образів з червоної доріжки
В третій день Каннського кінофестивалю був представлений фільм "Задоволення, любов і швидкий біг", на презентацію якого в чарівних сукнях прийшли Ірина Шейк, Ембер Херд, Люпіта Ньоно та інші.
71-й Каннський кінофестиваль триває, збираючи на червоній доріжці зіркових гостей. Сьогодні французький режисер Крістоф Оноре представив на Лазурному березі свій новий фільм "Задоволення, любов і швидкий біг".
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Ірина Шейк
Підтримати знімальну групу картини прийшли також Ірина Шейк, Ембер Херд, Люпіта Ньоно, Тілан Блондо, Стелла Максвелл і багато інших.
Ірина Шейк
Ірина Шейк
Ембер Херд
Ембер Херд
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Фредерік Бель
Фредерік Бель
Люпіта Ніонго
Тілан Блондо
Петра Немцова
Петра Немцова
Арая Харгейт