На это советник главы МВД Вадим Денисенко отметил: "За две недели они прошли заметную эволюцию. От "там не с кем воевать" и "там только вооруженные националисты" до "третьей армии Европы".

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Вооруженные Силы Украины: в их победу уже начинают верить и враги

Хочу всех нас поздравить: сегодня "Комсомольская правда" в России запустила этот нарратив, и он уже начал распространяться по их телеграм-каналам. Теперь они называют наши ВСУ третьей армией Европы,

– отметил Денисенко.

Причина ясна: пропагандистам теперь нужно как-то объяснять своим люмпенам, почему российская "великая" армия погрязла в Украине и терпит такие значительные потери.

Кстати, кому интересно: второй армией Европы россияне называют турецкую.

Еще один новый нарратив на росТВ – объяснение причины нападения на Украину. Дескать, боялись, что через 1,5 года с нашей армией было бы вообще нереально тягаться.

Надеюсь, мы докажем им, что их армия – далеко не первая в Европе,

– подытожил тему Вадим Денисенко.