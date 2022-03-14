Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, не нужно воспринимать Третью мировую войну чисто как войну.

К теме Байден не понимает, что Третья мировая уже началась, – Пионтковский

Чалый: Третья мировая идет информационно и экономически

По мнению Чалого, граждане буквально воспринимают Третью мировую войну. Однако она уже началась, но по разным направлениям – не только военным, как в Украине.

Третья мировая война началась. У нас горячая фаза здесь. Военные действия. Однако в мире она идет серьезно разными направлениями – информационным и экономическим,

– объяснил он.

Что касается "игры" Китая, то, как считает экс-посол Украины в США, американцы дали предупредительный залп в сторону Китая из-за якобы утечки информации в СМИ.

"Только одно слово, что Китай может быть на стороне России сразу же обрушили акции китайских компаний. США, если захотят, могут очень резко отреагировать на любые попытки помочь Путину", – отметил Чалый.

Чалый о невоенном начале Третьей мировой войны: смотрите видео