Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експосол України у США Валерій Чалий. За його словами, не треба сприймати Третю світову війну суто як війну.

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Чалий: Третя світова точиться інформаційно та економічно

На думку Чалого, громадяни буквально сприймають Третю світову війну. Проте вона вже розпочалась, але у різних напрямках – не лише воєнних, як в Україні.

Третя світова війна розпочалась. У нас гаряча фаза тут. Воєнні дії. Проте в світі вона точиться серйозно різними напрямками – інформаційним та економічним,

– пояснив він.

Щодо "гри" Китаю, то, як вважає експосол України у США, американці дали попереджувальний залп у бік Китаю через нібито витік інформації в ЗМІ.

"Тільки одне слово, що Китай може бути на боці Росії зразу ж обвалило акції китайських компаній. США, якщо матимуть бажання, можуть дуже різко відреагувати на будь-які спроби допомогти Путіну", – відмітив Чалий.

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