Пока неизвестно, о каком именно количестве пленных оккупантов идет, и в пресс-службе бригады пообещали вскоре обнародовать больше видео с российскими пленными.
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Шли на штурм, попали в плен
Отмечают, что россияне именно шли на штурм опорного пункта, на котором находились военнослужащие 3-й ОШБр, однако попали в плен.
Командиры россиян посылали их на штурм со словами "Ребята, вам – пи*дец". Сейчас пресс-служба обнародовала разговор с одним из пленных.
59-летний россиянин, бывший мастер спорта, - единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Полтора суток провел в окопе с трупами, в поисках воды. Надеялся, что его подразделение вернется за телами погибших, но никто не пришел,
- рассказали в 3-й ОШБр.
Россиянин полтора суток провел в окопе с трупами: видео
Потери врага
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков, а с начала полномасштабного вторжения потери врага достигают около 505 100 воинов.
- 27 мая пулеметчик Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожил нескольких оккупантов, которые пытались прорваться к украинским позициям на мотоцикле.