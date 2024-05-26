Мы уже более 2 лет являемся свидетелями того, насколько равнодушно вражеское командование относится к жизни личного состава российской армии. Но даже несмотря на колоссальные потери, у России все еще остается преимущество в живой силе. И не в последнюю очередь это происходит из-за способов, которыми она привлекает людей к войне.

На Востоке наши защитники взяли в плен двух оккупантов. Первый – 20-летний россиянин из Московской области, который добровольно сдался, когда его с группой бросили на позициях и обещанную поддержку не отправляли 2 дня. Второй – гражданин Шри-Ланки, которого фактически угрозами заставили подписать контракт в российской армии, обещая должность повара. Вместо этого отправили в штурм, где он получил ранения.

С обоими пообщалась журналистка 24 Канала. Ей они рассказали, каким образом попали в оккупационную армию, об ужасном отношении командования, мясных штурмах и увеличении случаев самоповреждений во вражеской армии. Обо всем этом – читайте в материале далее.

Вместо продления визы – фронт

Лакшите – из Шри-Ланки. В Россию приехал на заработки. Сначала работал на мясокомбинате, а потом стал поваром в кафе Burger King в Москве. Но рабочая виза заканчивалась и к нему появились люди, которые начали угрожать, ведь без продленной визы он мог стать нелегалом. Путей два – или тюрьма, или подписать контракт на год с российской армией и получить деньги и российский паспорт. И не только ему – а всей семье. Родители были против того, чтобы сын шел в армию, но он решил иначе.

Сейчас в палате украинской больницы Лакшите жалуется, что не понимал куда идет, но перспектива денег и гражданства для него выглядела лучше. И что было в подписанных им документах – не знает. На русском едва разговаривает и читать на нем не умеет.

Однако ему обещали, что у него будет не боевая должность. Он якобы должен был помогать на кухне. Однако реальность оказалась другой.

Вместо должности на кухне – штурмы, вместо обещанных денег – единовременная выплата гораздо меньшей суммы. Всего он получил 243 тысячи рублей.

В Донецкой области Лакшите получил ранение из-за удара дроном, но эвакуировать с поля боя его никто не спешил. Пока мужчину не забрали бойцы ВСУ. Ему оказали помощь и отправили в больницу.

История Лакшите: смотрите видео

"Пизд*вать на войну и доказать, что ты мужчина"

Алексею – 20 лет, он из Московской области. В ряды оккупационной армии пошел добровольно. По его словам, дома на него давил отчим, поэтому он и решил пойти, чтобы "доказать", что он мужчина.

Отчим постоянно говорил: "Пусть пизд*ет на войну". Вот я и пошел. То есть, если вы так хотите – я пойду. Когда ко мне мама приезжала в Волгоград в тренировочный лагерь, отчим писал ей сообщения, чтобы она мне показала: "Я просто хотел гордиться тобой",

– рассказывает оккупант.

Хотя Алексей думает, что намерения отчима совсем другие – он просто хотел избавиться от парня, чтобы без проблем завладеть квартирой его матери.

Так парень добровольно пошел в ряды оккупационных войск. Сначала были тренировки, однако боевых учений как таковых не было. Более того, больше месяца Алексей, как и многие другие оккупанты, провел в больнице во временно оккупированном Шахтерске. Причиной стала подготовка к приезду генерала, на которой командование устроило репетиции построения, несмотря на то, что на улице было очень холодно и шел дождь. Как результат – несколько десятков россиян заболели пневмонией. Интересно, что генерал так и не приехал.

Из больницы на штурм без подкрепления

После лечения пневмонии оккупанта едва ли не сразу отправили на штурм. Однако во время первого до позиций они не дошли, а позже началась так называемая "радиоигра", когда россияне намеренно начали говорить по рации то, где они якобы передвигаются и на какой позиции, но на самом деле никого там не было. Цель радиоигр – запутать противника и сделать так, чтобы в случае перехвата разговора он получил фейковую информацию.

Следующий штурм уже был реальным. Пока оккупанты дошли до позиций – двое получили ранения. Танк, который приехал для подкрепления, едва не сразу подбили наши воины.

Мы в основном прятались. У меня 9 боевых выходов, 5 из них – штурмовые. Мы прятались, потому что я не хотел идти. И в этот штурм я бы тоже не шел, если бы наши гранатометчики нас не "сожгли". Мы к ним в блиндаж прыгнули,

– рассказывал оккупант.

Алексей рассказывает об участии в штурмах: смотрите видео

А еще Алексей рассказал, что он с другими оккупантами шел в штурм без поддержки авиации, дронов или артиллерии и думал, что этого просто нет. Но когда позже сидел в блиндаже с украинскими воинами, ожидая подкрепления, все это вооружение оккупанты применяли.

Интересно, что российским военным из 242-го батальона не выплачивали боевые, потому что оккупанты "захватывают" населенные пункты на словах гораздо чаще, чем на деле – зона их ответственности на линии соприкосновения по документам уже давно декларируется как российская территория. Поэтому оккупанты там считаются тыловыми, а соответственно боевые выплаты не получают.

Россияне бросали своих "на яму" и неделями били

По словам Алексея, у них существовал штрафбат – оккупантов, которые провинились, бросали "на яму". После того как они отсидели, их вытаскивали оттуда, били и отправляли в штурм.

Я на передовой с некоторыми ребятами (из штрафбата – 24 Канал) был, которые по несколько недель сидели там, потому что боялись идти обратно. Там били страшно,

– говорит оккупант.

Руководил штрафбатом оккупант с позывным "Буря", поэтому и этот батальон называют его позывным. Подчиненные "Бури" выполняли всю грязную работу. Попадали туда все, кто провинился. Однако если там не хватало людей, то особой причины на "перевод" и не искали, особенно если речь идет о штурмовиках. А также часто забирали туда артиллеристов.

Локация штрафбата – поселок Доля в Донецкой области, где заминирован каждый дом. Если не знаешь, где стоит растяжка – дорога в село является путем в один конец.

На штурмы бойцы штрафбата шли в район Новомихайловки на одну определенную позицию. Позади штрафников всегда был командир, который в случае, если оккупанты будут пытаться убежать, или не захотят идти на позиции – будет стрелять в них.

Командир полка, в котором был оккупант, и "Буря" сейчас в розыске – они сами сбежали. Командира батальона с позывным "Гранит" судили за то, что он потерял большое количество личного состава, однако за 2 недели он вернулся.

Пока оккупант еще был в полку, были разговоры, что скоро появится новый командир. Однако он, по рассказам других захватчиков, еще хуже предыдущего и еще больше равнодушен к жизням захватчиков.

Рассказ оккупанта о штрафбатах: смотрите видео

Прострелить себе колено, чтобы сбежать из армии России

Также Алексей рассказал, что среди оккупантов приобретают популярность самоповреждения как едва ли не единственный путь законно сбежать из армии. Часто россияне стреляют в себя, или ищут окоп под углом (например, буквой Г), бросают в него гранату и ложатся так, чтобы их ноги побило обломками. Еще один вариант – подорвать запал в руке.

За день до того, как попасть в плен, я стоял и думал кого попросить. Был человек, который говорил, что можно обратиться к нему – он уже двух подстрелил. Он говорил позвонить ему, чтобы он приехал и сделал это, а у меня не было связи. Думал прострелить колено или плечо. Понимал, что могу не восстановиться, но с тяжелыми ранениями можно поехать домой,

– говорит оккупант.

По словам Алексея, много оккупантов получили ранения в боях, однако немало "300" именно из-за самоповреждений. Ранее сам оккупант просил знакомого снайпера выстрелить ему из винтовки в плечо, но тот сказал, что ему оторвет руку, поэтому от идеи отказались.

Оккупант рассказывает о самоповреждениях россиян: смотрите видео

Был приказ взять в плен бойцов ВСУ, но сдались сами

12 апреля командир отправил Алексея и еще нескольких оккупантов на позиции, утверждая, что и точка, как и соседние в лесополосе – под контролем оккупантов. Когда группа россиян дошла до позиции и запрыгнула в окоп, с позиции поблизости спросили: "Вы кто?". Оккупанты, будучи уверены, что это россияне, ответили: "Свои из 242 полка".

Оказалось, что командир или обманул ребят, или не был осведомленным в ситуации, потому что позиция была под контролем ВСУ. Началась перестрелка, в которой украинские бойцы получили ранения. По рации российский командир дал приказ оккупантам расстрелять фактически пленных.

Командиру доложили, что у нас на точке гости, а он сказал всех расстрелять. Мы не стали этого делать. Оказали помощь и думали взять в плен. Но потом передумали, потому что мы с ними в блиндаже сидели 2 дня, а наша поддержка так и не пришла. Я поспрашивал у ваших ребят, как у вас относятся к пленным и я решил сдаться сам. Потому что я бы вернулся назад, получил бы от командира батальона и меня бы снова отправили в такой же мясной штурм,

– рассказал оккупант.

Таким образом трое оккупантов сдались в плен раненым бойцам ВСУ.

Как Алексей попал в плен: смотрите видео

Сейчас Алексей говорит, что россиянам идти воевать в Украину незачем. И признает – его сограждане под влиянием пропаганды не видят настоящей ситуации.

Важно. Как российским военным сдаться в плен и перестать выполнять преступные приказы оккупационной армии – читайте здесь. Кроме того, можно использовать чат-бот "Хочу жить" в телеграме.