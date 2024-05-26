Мы уже более 2 лет являемся свидетелями того, насколько равнодушно вражеское командование относится к жизни личного состава российской армии. Но даже несмотря на колоссальные потери, у России все еще остается преимущество в живой силе. И не в последнюю очередь это происходит из-за способов, которыми она привлекает людей к войне.

На Востоке наши защитники взяли в плен двух оккупантов. Первый – 20-летний россиянин из Московской области, который добровольно сдался, когда его с группой бросили на позициях и обещанную поддержку не отправляли 2 дня. Второй – гражданин Шри-Ланки, которого фактически угрозами заставили подписать контракт в российской армии, обещая должность повара. Вместо этого отправили в штурм, где он получил ранения.

С обоими пообщалась журналистка 24 Канала. Ей они рассказали, каким образом попали в оккупационную армию, об ужасном отношении командования, мясных штурмах и увеличении случаев самоповреждений во вражеской армии. Обо всем этом – читайте в материале далее.

Лакшите – из Шри-Ланки. В Россию приехал на заработки. Сначала работал на мясокомбинате, а потом стал поваром в кафе Burger King в Москве. Но рабочая виза заканчивалась и к нему появились люди, которые начали угрожать, ведь без продленной визы он мог стать нелегалом. Путей два – или тюрьма, или подписать контракт на год с российской армией и получить деньги и российский паспорт. И не только ему – а всей семье. Родители были против того, чтобы сын шел в армию, но он решил иначе.

Сейчас в палате украинской больницы Лакшите жалуется, что не понимал куда идет, но перспектива денег и гражданства для него выглядела лучше. И что было в подписанных им документах – не знает. На русском едва разговаривает и читать на нем не умеет.

Однако ему обещали, что у него будет не боевая должность. Он якобы должен был помогать на кухне. Однако реальность оказалась другой.

Вместо должности на кухне – штурмы, вместо обещанных денег – единовременная выплата гораздо меньшей суммы. Всего он получил 243 тысячи рублей.

В Донецкой области Лакшите получил ранение из-за удара дроном, но эвакуировать с поля боя его никто не спешил. Пока мужчину не забрали бойцы ВСУ. Ему оказали помощь и отправили в больницу.

История Лакшите: смотрите видео

Алексею – 20 лет, он из Московской области. В ряды оккупационной армии пошел добровольно. По его словам, дома на него давил отчим, поэтому он и решил пойти, чтобы "доказать", что он мужчина.

Отчим постоянно говорил: "Пусть пизд*ет на войну". Вот я и пошел. То есть, если вы так хотите – я пойду. Когда ко мне мама приезжала в Волгоград в тренировочный лагерь, отчим писал ей сообщения, чтобы она мне показала: "Я просто хотел гордиться тобой",
– рассказывает оккупант.

Хотя Алексей думает, что намерения отчима совсем другие – он просто хотел избавиться от парня, чтобы без проблем завладеть квартирой его матери.

Так парень добровольно пошел в ряды оккупационных войск. Сначала были тренировки, однако боевых учений как таковых не было. Более того, больше месяца Алексей, как и многие другие оккупанты, провел в больнице во временно оккупированном Шахтерске. Причиной стала подготовка к приезду генерала, на которой командование устроило репетиции построения, несмотря на то, что на улице было очень холодно и шел дождь. Как результат – несколько десятков россиян заболели пневмонией. Интересно, что генерал так и не приехал.

После лечения пневмонии оккупанта едва ли не сразу отправили на штурм. Однако во время первого до позиций они не дошли, а позже началась так называемая "радиоигра", когда россияне намеренно начали говорить по рации то, где они якобы передвигаются и на какой позиции, но на самом деле никого там не было. Цель радиоигр – запутать противника и сделать так, чтобы в случае перехвата разговора он получил фейковую информацию.

Следующий штурм уже был реальным. Пока оккупанты дошли до позиций – двое получили ранения. Танк, который приехал для подкрепления, едва не сразу подбили наши воины.

Мы в основном прятались. У меня 9 боевых выходов, 5 из них – штурмовые. Мы прятались, потому что я не хотел идти. И в этот штурм я бы тоже не шел, если бы наши гранатометчики нас не "сожгли". Мы к ним в блиндаж прыгнули,
– рассказывал оккупант.

Алексей рассказывает об участии в штурмах: смотрите видео

А еще Алексей рассказал, что он с другими оккупантами шел в штурм без поддержки авиации, дронов или артиллерии и думал, что этого просто нет. Но когда позже сидел в блиндаже с украинскими воинами, ожидая подкрепления, все это вооружение оккупанты применяли.

Интересно, что российским военным из 242-го батальона не выплачивали боевые, потому что оккупанты "захватывают" населенные пункты на словах гораздо чаще, чем на деле – зона их ответственности на линии соприкосновения по документам уже давно декларируется как российская территория. Поэтому оккупанты там считаются тыловыми, а соответственно боевые выплаты не получают.

По словам Алексея, у них существовал штрафбат – оккупантов, которые провинились, бросали "на яму". После того как они отсидели, их вытаскивали оттуда, били и отправляли в штурм.

Я на передовой с некоторыми ребятами (из штрафбата – 24 Канал) был, которые по несколько недель сидели там, потому что боялись идти обратно. Там били страшно,
– говорит оккупант.

Руководил штрафбатом оккупант с позывным "Буря", поэтому и этот батальон называют его позывным. Подчиненные "Бури" выполняли всю грязную работу. Попадали туда все, кто провинился. Однако если там не хватало людей, то особой причины на "перевод" и не искали, особенно если речь идет о штурмовиках. А также часто забирали туда артиллеристов.

Локация штрафбата – поселок Доля в Донецкой области, где заминирован каждый дом. Если не знаешь, где стоит растяжка – дорога в село является путем в один конец.

На штурмы бойцы штрафбата шли в район Новомихайловки на одну определенную позицию. Позади штрафников всегда был командир, который в случае, если оккупанты будут пытаться убежать, или не захотят идти на позиции – будет стрелять в них.

Командир полка, в котором был оккупант, и "Буря" сейчас в розыске – они сами сбежали. Командира батальона с позывным "Гранит" судили за то, что он потерял большое количество личного состава, однако за 2 недели он вернулся.

Пока оккупант еще был в полку, были разговоры, что скоро появится новый командир. Однако он, по рассказам других захватчиков, еще хуже предыдущего и еще больше равнодушен к жизням захватчиков.

Рассказ оккупанта о штрафбатах: смотрите видео

Также Алексей рассказал, что среди оккупантов приобретают популярность самоповреждения как едва ли не единственный путь законно сбежать из армии. Часто россияне стреляют в себя, или ищут окоп под углом (например, буквой Г), бросают в него гранату и ложатся так, чтобы их ноги побило обломками. Еще один вариант – подорвать запал в руке.

За день до того, как попасть в плен, я стоял и думал кого попросить. Был человек, который говорил, что можно обратиться к нему – он уже двух подстрелил. Он говорил позвонить ему, чтобы он приехал и сделал это, а у меня не было связи. Думал прострелить колено или плечо. Понимал, что могу не восстановиться, но с тяжелыми ранениями можно поехать домой,
– говорит оккупант.

По словам Алексея, много оккупантов получили ранения в боях, однако немало "300" именно из-за самоповреждений. Ранее сам оккупант просил знакомого снайпера выстрелить ему из винтовки в плечо, но тот сказал, что ему оторвет руку, поэтому от идеи отказались.

Оккупант рассказывает о самоповреждениях россиян: смотрите видео

12 апреля командир отправил Алексея и еще нескольких оккупантов на позиции, утверждая, что и точка, как и соседние в лесополосе – под контролем оккупантов. Когда группа россиян дошла до позиции и запрыгнула в окоп, с позиции поблизости спросили: "Вы кто?". Оккупанты, будучи уверены, что это россияне, ответили: "Свои из 242 полка".

Оказалось, что командир или обманул ребят, или не был осведомленным в ситуации, потому что позиция была под контролем ВСУ. Началась перестрелка, в которой украинские бойцы получили ранения. По рации российский командир дал приказ оккупантам расстрелять фактически пленных.

Командиру доложили, что у нас на точке гости, а он сказал всех расстрелять. Мы не стали этого делать. Оказали помощь и думали взять в плен. Но потом передумали, потому что мы с ними в блиндаже сидели 2 дня, а наша поддержка так и не пришла. Я поспрашивал у ваших ребят, как у вас относятся к пленным и я решил сдаться сам. Потому что я бы вернулся назад, получил бы от командира батальона и меня бы снова отправили в такой же мясной штурм,
– рассказал оккупант.

Таким образом трое оккупантов сдались в плен раненым бойцам ВСУ.

Как Алексей попал в плен: смотрите видео

Сейчас Алексей говорит, что россиянам идти воевать в Украину незачем. И признает – его сограждане под влиянием пропаганды не видят настоящей ситуации.