Бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали, что провели успешные контратакующие действия на позициях противника.

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Бойцы Третьей штурмовой провели успешные контратаки

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия – в фото от комроты друга Дацика и Второго штурмового батальона (Третьей штурмовой бригады – 24 Канал),

– рассказали в Третьей штурмовой.



Россияне попали в плен Третьей штурмовой бригады / фото Третьей штурмовой бригады



Третья штурмовая показала последствия контратак / фото Третьей штурмовой бригады

Кстати, Главное управление разведки Минобороны Украины показало кадры масштабного уничтожения артиллерии россиян на Харьковщине.

Разведка рассказала, что аэроразведки смогли уничтожить вражескую артиллерию, благодаря усилиям подразделений разведки, бригады Нацгвардии "Хартия", 12 отдельного отряда специального назначения и 92 бригады ВСУ.