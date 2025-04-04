Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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20:05, 4 апреля Мониторы пишут об угрозе баллистики с Востока. Вероятен запуск баллистических ракет из систем "Искандер"/С-300/С-400.

20:04, 4 апреля Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте