Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Запоріжжі пролунали вибухи

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:07, 4 квітня Швидкісна ціль на Сумщині!

20:05, 4 квітня Монітори пишуть про загрозу балістики зі Сходу. Ймовірний запуск балістичних ракет із систем "Іскандер"/С-300/С-400.

20:04, 4 квітня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті