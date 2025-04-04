Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми У Запоріжжі пролунали вибухи
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
20:07, 4 квітня
Швидкісна ціль на Сумщині!
20:05, 4 квітня
Монітори пишуть про загрозу балістики зі Сходу. Ймовірний запуск балістичних ракет із систем "Іскандер"/С-300/С-400.
20:04, 4 квітня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
19:58, 4 квітня
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!