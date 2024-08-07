Также в Украине была угроза баллистики, но она миновала относительно быстро. О движении ракет не сообщали.

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Где летят "Шахеды" сейчас

00:49, 7 августа Несколько групп "Шахедов" летят в направлении Винницы и Черкасс, – ВС.

00:47, 7 августа Тревога добавилась в Черкассах и Николаеве.

00:44, 7 августа Мониторинговые каналы писали, что дронов много. Сейчас они возле Николаева.

00:03, 7 августа Где летят дроны: данные от ВС С Николаевщины курсом на Одесскую область.

В западном направлении курс на Кировоградскую область.

Группа БПЛА в Днепропетровской области.

00:02, 7 августа Где сейчас тревога

23:37, 6 августа Дроны летят северо-западным курсом на Николаевщину.