Также в Украине была угроза баллистики, но она миновала относительно быстро. О движении ракет не сообщали.
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Где летят "Шахеды" сейчас
00:49, 7 августа
Несколько групп "Шахедов" летят в направлении Винницы и Черкасс, – ВС.
00:47, 7 августа
Тревога добавилась в Черкассах и Николаеве.
00:44, 7 августа
Мониторинговые каналы писали, что дронов много. Сейчас они возле Николаева.
00:03, 7 августа
Где летят дроны: данные от ВС
- С Николаевщины курсом на Одесскую область.
- В западном направлении курс на Кировоградскую область.
- Группа БПЛА в Днепропетровской области.
00:02, 7 августа
Где сейчас тревога
23:37, 6 августа
Дроны летят северо-западным курсом на Николаевщину.
23:04, 6 августа
Движение ударных БПЛА через Херсонскую область! Направление Николаевская область!