Також в Україні була загроза балістики, але вона минула відносно швидко. Про рух ракет не повідомляли.

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Де летять "Шахеди" зараз

00:49, 7 серпня Кілька груп "Шахедів" летять у напрямку Вінниці та Черкас, – ПС.

00:47, 7 серпня Тривога додалася у Черкасах і Миколаєві.

00:44, 7 серпня Моніторингові канали писали, що дронів багато. Зараз вони біля Миколаєва.

00:03, 7 серпня Де летять дрони: дані від ПС Із Миколаївщини курсом на Одещину.

У західному напрямку курс на Кіровоградську область.

Група БпЛА у Дніпропетровській області.

00:02, 7 серпня Де зараз тривога

23:37, 6 серпня Дрони летять північно-західним курсом на Миколаївщину.