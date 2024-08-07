Також в Україні була загроза балістики, але вона минула відносно швидко. Про рух ракет не повідомляли.
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Де летять "Шахеди" зараз
00:49, 7 серпня
Кілька груп "Шахедів" летять у напрямку Вінниці та Черкас, – ПС.
00:47, 7 серпня
Тривога додалася у Черкасах і Миколаєві.
00:44, 7 серпня
Моніторингові канали писали, що дронів багато. Зараз вони біля Миколаєва.
00:03, 7 серпня
Де летять дрони: дані від ПС
- Із Миколаївщини курсом на Одещину.
- У західному напрямку курс на Кіровоградську область.
- Група БпЛА у Дніпропетровській області.
00:02, 7 серпня
Де зараз тривога
23:37, 6 серпня
Дрони летять північно-західним курсом на Миколаївщину.
23:04, 6 серпня
Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Напрямок Миколаївська область!