На Сумщині тривога триває понад 12 годин. Вона розпочалася об 11 годині 6 серпня.

Дивіться також Як українці навчаються на винищувачах F-16: у НАТО показали унікальні кадри

Що відомо про тривогу увечері 6 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!

– написали в Повітряних силах о 23:16.

Після цього пролунав сигнал тривоги у Києві та низці областей. Червоною було рівно пів України, окрім Житомирської, Вінницької, Одеської та всіх західних областей.

За три хвилини дали відбій у Києві та області, але всі інші регіони залишалися червоними. Моніторингові канали пишсали, що була загроза балістики з Воронежа. Відбій по балістиці оголосили о 23:49.

"Шахеди" поки що летять у бік Миколаївської області.