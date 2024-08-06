На Сумщині тривога триває понад 12 годин. Вона розпочалася об 11 годині 6 серпня.
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Що відомо про тривогу увечері 6 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!
– написали в Повітряних силах о 23:16.
Після цього пролунав сигнал тривоги у Києві та низці областей. Червоною було рівно пів України, окрім Житомирської, Вінницької, Одеської та всіх західних областей.
За три хвилини дали відбій у Києві та області, але всі інші регіони залишалися червоними. Моніторингові канали пишсали, що була загроза балістики з Воронежа. Відбій по балістиці оголосили о 23:49.
"Шахеди" поки що летять у бік Миколаївської області.