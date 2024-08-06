Так, коротке відео про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 опублікували в офіційному X (раніше твітер) НАТО у вівторок, 6 серпня.

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Як тренуються українські пілоти на F-16

В Україну прибули F-16,

– ідеться в повідомленні.

У дописі до відео зазначили, що варто звернути увагу на те, як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх.

Один з українських пілотів поділився, що літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "надто нудними".

Проте F-16 однозначно більш спритний, він рухається дуже легко,

– розповідає він.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам коментує, що F-16 кілька разів проходили модернізацію.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами", – зазначає він.

У НАТО показали відео про навчання українців на винищувачах F-16: дивіться відео