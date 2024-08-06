Так, короткое видео об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 опубликовали в официальном X (ранее твиттер) НАТО во вторник, 6 августа.

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Как тренируются украинские пилоты на F-16

В Украину прибыли F-16,

– говорится в сообщении.

В заметке к видео отметили, что стоит обратить внимание на то, как датские инструкторы обучают украинских пилотов, техников и наземный персонал управлять истребителями и обслуживать их.

Один из украинских пилотов поделился, что летать на F-16 очень интересно, хотя и советские МиГи не назовешь "слишком скучными".

Однако F-16 однозначно более ловкий, он движется очень легко,

– рассказывает он.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам комментирует, что F-16 несколько раз проходили модернизацию.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями", – отмечает он.

В НАТО показали видео об обучении украинцев на истребителях F-16: смотрите видео