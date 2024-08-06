Так, оптимальный вариант защиты самолетов F-16 – держаться на определенной дальности от противовоздушной обороны противника, которая пока еще работает. Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что прятать самолеты – не выход, надо нападать.

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Как защитить F-16 от россиян

"Лучшая защита – это нападение, поэтому F-16 будут работать над зачисткой противовоздушной обороны россиян. У нас есть чем", – предположил летчик-инструктор.

В частности, истребителям будут помогать зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, ракеты ATACMS и "Нептун", а также беспилотники. То есть это борьба "кто кого дожмет" и, по словам Свитана, Украина сейчас имеет лучшие показатели.

Даже используя старую советскую авиацию, Украина довольно успешно применяет западные средства поражения. Итак, F-16 только добавят функционала этим средствам поражения, которые в конце концов смогут задушить российскую ПВО.

Именно в режиме наступления и атак надо будет защищаться. Не только защищать F-16, но и Украину – города базирования, инфраструктурные объекты и тому подобное. Это так называемый механизм динамической защиты,

– отметил летчик-инструктор.

В то же время есть ряд проверенных механизмов защиты, когда самолеты не вовлечены в боевые задачи. Говорится о рассредоточении, переносе аэродромов с места на место, использовании оперативных аэродромов. Свитан заметил, что также может использоваться уход за пределы Украины.

Напомним, что, что о появлении первых истребителей F-16 в Украине стало известно 4 августа в День Воздушных сил.