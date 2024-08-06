Росія вночі проти 6 серпня била по Києву ракетами з КНДР – KN-23. Одна з цих ракет впала на околиці Броварів.

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Навряд чи Бровари були ціллю

Раніше ракета такого ж типу падала біля Білої церкви. Цього разу ракета приземлилась у лісі поряд із трасою, приблизно за 20 кілометрів від Києва.

Те що впала саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам.

На відео можна побачити KN-23, яка падає. Це доволі типова ситуація для ракет із Північної Кореї. Значна частина з них розвалюється ще у повітрі, а при влучанні вони мають суттєві відхилення.

Основною проблемою є сам факт того, що Росія застосовує ці ракети. Крім цього, вони падають та все одно вибухають на землі. Це становить загрозу для цивільних. Водночас не варто забувати, що ціллю Росії не є конкретні об'єкти, а наприклад, місто Київ загалом.