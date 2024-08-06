Россия в ночь на 6 августа била по Киеву ракетами из КНДР – KN-23. Одна из этих ракет упала на окраине Броваров.

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Вряд ли Бровары были целью

Ранее ракета такого же типа падала возле Белой церкви. На этот раз ракета приземлилась в лесу рядом с трассой, примерно в 20 километрах от Киева.

То что упала именно KN-23 стало известно благодаря найденным остаткам.

На видео можно увидеть KN-23, которая падает. Это довольно типичная ситуация для ракет из Северной Кореи. Значительная часть из них разваливается еще в воздухе, а при попадании они имеют существенные отклонения.

Основной проблемой является сам факт того, что Россия применяет эти ракеты. Кроме этого, они падают и все равно взрываются на земле. Это представляет угрозу для гражданских. В то же время не стоит забывать, что целью России не являются конкретные объекты, а например, город Киев в целом.