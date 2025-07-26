Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В 12:06 была объявлена воздушная тревога в северных областях Украины. Если тревога досталась вашему региону, направляйтесь в укрытие и соблюдайте правила безопасности.
Около 12:07 ПС написали о движении враждебной цели на Черниговщину.
Через несколько минут стало известно, что ракета продолжает движение в направлении Киевщины.
В 12:16 сигнал воздушной тревоги раздался также в центральных областях.
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