Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.
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Яка причина тривоги?
О 12:06 було оголошено повітряну тривогу у північних областях України через загрозу застосування балістичного озброєння. Якщо тривога дісталася вашого регіону, прямуйте в укриття та дотримуйтесь правил безпеки.
Близько 12:07 ПС написали про рух ворожої цілі на Чернігівщину.
За кілька хвилин стало відомо, що ракета продовжує рух у напрямку Київщини.
О 12:16 сигнал повітряної тривоги пролунав також у центральних областях.
Згодом у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.