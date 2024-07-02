Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Об 13:35 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Зауважимо, що об 13:29 з'явилася інформація про вибухи у Харкові. Вони пролунали в північних районах міста.

Вже о 13:40 вибухи пролунали у Полтаві. Відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою. Втім, наразі офіційних коментарів щодо ракетного удару не надходило.

За інформацією від моніторингових каналів, над Полтавою кружляє російський розвідувальний дрон, який корегує удари окупантів.

Де оголошено повітряну тривогу / Фото alerts.in.ua