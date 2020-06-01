Их детство навсегда обозначено пандемией COVID-19. Вместо посещения школы, общения со сверстниками и игр на свежем воздухе, им пришлось учиться онлайн и носить маску во время кратковременных прогулок на улице. Дети нового поколения растут в другой реальности, которая определит их будущее.

О детских буднях на карантине и о мечтах детей на будущее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Украина

Карантин, изоляция – это то, с чем столкнулись дети по всему миру. Например, 12-летний Даниил вместо того, чтобы отдыхать на море, строит игрушечные карантинные корабли.

Италия

11-летняя Елена Моретти вынуждена заниматься каратэ в онлайн-режиме. "Я очень скучаю по своим друзьям. Мне не хватает общения с учителями, моих занятий хип-хопом и каратэ", – рассказала Елена.



11-летняя Елена Моретти с родителями / Скриншот с видео

Девочка привыкает к новым условиям: дезинфицирует вещи, вместе с родителями готовит сладости. Елена считает, что коронавирус – это вызов для всего мира и она знает, как на него ответить.

Вместо того, чтобы сдаться, мы должны атаковать вирус и закрыть его как в тюрьме. Тогда мир снаружи станет лучшим,

– пояснила Елена Моретти.

Руанда

По друзьям грустит и 12-летний Трезор из африканской страны Руанда. Он один из 7 детей. Мать – учительница и подрабатывает частными уроками. Однако недавно женщина потеряла часть заработков, и теперь семья зависит от продуктовых пакетов, которые предоставляет правительство.

Чтобы развлечься, мальчик рисует, в частности, солдат. Именно они контролируют соблюдение карантина гражданами. Трезор жалуется, что дни стали длиннее, ведь никому нельзя выходить из дома. Поэтому это действительно трудно.



12-летний Трезор нарисовал солдат, контролирующих соблюдение карантина / Скриншот с видео

"Я думаю, что после карантина произойдет следующее: люди начнут бастовать, солдаты начнут по ним стрелять. Кого-то ранят, потечет кровь, люди будут кричать", – рассказал мальчик.

США

С тревогой в будущее смотрит и 11-летний Ишикихара И-Кор с Орлеана. Он один из 5 тысяч индейцев карук, которые остались в США. Мальчик боится, что коварная болезнь может унести жизнь его соплеменников.

На карантине Шеки, как его зовут друзья, начал писать рэп.



Шеки Ишикихара пишет и читает рэп о коронавирусе / Скриншот с видео

Свой 11-й день рождения Шеки праздновал с помощью Zoom. Но мальчик пытается искать и положительные моменты в карантине. Благодаря ограничениям он стал больше времени проводить с родными.