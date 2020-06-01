Їхнє дитинство назавжди позначене пандемією COVID-19. Замість відвідування школи, спілкування з однолітками та ігор на свіжому повітрі, їм довелося вчитися онлайн та носити маску під час короткотривалих прогулянок на вулиці. Діти нового покоління зростають в іншій реальності, яка визначить їхнє майбутнє.

Про дитячі будні на карантині та про мрії дітлахів на майбутнє – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Україна

Карантин, ізоляція – це те, з чим зіштовхнулись діти по всьому світу. Наприклад, 12-річний Данило замість того, щоб відпочивати на морі, будує іграшкові карантинні кораблі.

Італія

11-річна Елена Моретті змушена займатися карате в онлайн-режимі. "Я дуже сумую за своїми друзями. Мені бракує спілкування з вчителями, моїх занять хіп-хопом і карате", – розповіла Елена.



11-річна Елена Моретті з батьками / Скриншот з відео

Дівчинка призвичаюється до нових умов: дезінфікує речі, разом з батьками готує солодощі. Елена вважає, що коронавірус – це виклик для всього світу і вона знає, як на нього відповісти.

Замість того, аби здатися, ми маємо атакувати вірус і закрити його наче у в'язниці. Тоді світ зовні стане кращим,

– пояснила Елена Моретті.

Руанда

За друзями сумує і 12-річний Трезор з африканської країни Руанда. Він один з 7 дітей. Мати – вчителька і підробляє приватними уроками. Нещодавно жінка втратила частину заробітків, тож тепер родина залежить від продуктових пакетів, які надає уряд.

Щоб розважитися хлопчик малює, зокрема, солдатів. Саме вони контролюють дотримання карантину громадянами. Трезор скаржиться, що дні стали довшими, адже нікому не можна виходити з дому. Тож це дійсно важко.



12-річний Трезор намалював солдат, які контролюють дотримання карантину / Скриншот з відео

"Я гадаю, що після карантину станеться таке: люди почнуть страйкувати, солдати почнуть по них стріляти. Когось поранять, потече кров, люди будуть кричати", – розповів хлопчик.

США

З тривогою у майбутнє дивиться і 11-річний Ішікіхара І-Кор з Орлеану. Він один з 5 тисяч індійців карук, які залишилися у США. Хлопчик непокоїться, що підступна недуга може забрати життя його одноплемінників.

На карантині Шекі, як його кличуть друзі, почав писати реп.



Шекі пише і читає реп про коронавірус / Скриншот з відео

Свій 11-й день народження Шекі святкував за допомогою Zoom. Але хлопчик намагається шукати і позитивні моменти в карантині. Завдяки обмеженням він став більше часу проводити з рідними.