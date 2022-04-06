Глава МИД отметил, что тогда украинские дипломаты настаивали на усилении мер. Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

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Однако после зверств, которые были обнаружены в Буче и других городках и селах Киевской области, мы заняли настолько жесткую позицию, что наконец-то европейские партнеры обратили внимание на наши требования,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Министр объяснил, что ЕС включил в пятый пакет санкций против России очень важные вещи, в частности:

закрытие европейских портов для российских товаров;

отключение/заморозка транзакций с группой российских банков;

российских запрет угля.

"О чем это говорит? Это говорит о том, что наша жесткость, упорство и дипломатическая работа на всех уровнях дает результат и санкционные тиски вокруг России продолжают сжиматься", – заметил глава МИД.

Однако это говорит и о том, что, к сожалению, некоторым странам ЕС нужны преступления типа Бучи, чтобы отложить в сторону свои сомнения, колебания, аргументы и поддержать санкционный пакет,

– указал он.

Дмитрий Кулеба добавил, что этот пятый санкционный пакет должен заработать в ближайшие дни.