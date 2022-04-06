Глава МЗС зазначив, що тоді українські дипломати наполягали на посиленні заходів. Про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Однак після звірств, які виявили у Бучі та інших містечках і селах Київської області, ми зайняли настільки жорстку позицію, що нарешті європейські партнери звернули увагу на наші вимоги,

– сказав Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що ЄС включив до п'ятого пакета санкції проти Росії дуже важливі речі, зокрема:

закриття європейських портів для російських товарів;

відключення/заморозка транзакцій з групою російських банків;

заборона вугілля.

"Про що це говорить? Це говорить про те, що наша жорсткість, наполегливість і дипломатична робота на всіх рівнях дає результат і санкційні лещата довкола Росії продовжують стискатися", – зауважив глава МЗС.

Однак це говорить і про те, що, на жаль, деяким країнам ЄС потрібні злочини на кшталт Бучі, що відкласти у бік свої сумніви, вагання, аргументи та підтримати санкційний пакет,

– вказав він.

Дмитро Кулеба додав, що цей п'ятий санкційний пакет має запрацювати протягом найближчих днів.

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