Глава МЗС зазначив, що тоді українські дипломати наполягали на посиленні заходів. Про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону.
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Однак після звірств, які виявили у Бучі та інших містечках і селах Київської області, ми зайняли настільки жорстку позицію, що нарешті європейські партнери звернули увагу на наші вимоги,
– сказав Дмитро Кулеба.
Міністр пояснив, що ЄС включив до п'ятого пакета санкції проти Росії дуже важливі речі, зокрема:
- закриття європейських портів для російських товарів;
- відключення/заморозка транзакцій з групою російських банків;
- заборона вугілля.
"Про що це говорить? Це говорить про те, що наша жорсткість, наполегливість і дипломатична робота на всіх рівнях дає результат і санкційні лещата довкола Росії продовжують стискатися", – зауважив глава МЗС.
Однак це говорить і про те, що, на жаль, деяким країнам ЄС потрібні злочини на кшталт Бучі, що відкласти у бік свої сумніви, вагання, аргументи та підтримати санкційний пакет,
– вказав він.
Дмитро Кулеба додав, що цей п'ятий санкційний пакет має запрацювати протягом найближчих днів.
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