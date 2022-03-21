Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр. Повреждены 6 жилых домов, три из них непригодны для жизни. 8 человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов", – заявил Кличко.

Он также сообщил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха.

Потому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие надев хотя бы медицинский респиратор типа FFP2,

– подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что комендантский час в Киеве будет усилен. Она начнется 21 марта в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта, то есть до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения в это время работать не будут.

"Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!", – напомнил мэр Киева.

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