Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, де внаслідок обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджені 6 житлових будинків, три з них непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків", – заявив Кличко.

Він також повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря.

Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2,

– наголосив Кличко.

Він також повідомив, що комендантську годину в Києві буде посилено. Вона розпочнеться 21 березня о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня, тобто до післязавтра. Магазини, аптеки, заправки, установи у цей час працювати не будуть.

"Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу!" – нагадав мер Києва.

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