Соответствующее обращение дипломаты опубликовали в соцсетях.

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США уважают отвагу активистки

В третью годовщину ее смерти, мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы отдаем должное ее отваге и преданности,

– отметили в посольстве.

В США уверены, что понести наказание должны все, кто стоит за нападением, унесшим жизни Гандзюк.

Память Екатерины Гандзюк почтили в Раде

Отметим, что память активистки минутой молчания почтили и в Верховной Раде. С этого начали пленарное заседание 4 ноября. Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду, что дело Гандзюк раскроют и доведут до конца.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк:

В конце июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.

Активистка получила 40% ожогов. Она перенесла несколько операций, однако 4 ноября ее жизнь оборвалась.

Заказчиком преступления считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, посредника Алексея Левина.

6 июня 2019 года непосредственные исполнители получили приговоры: сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Еще один фигурант дела Сергей Торбин в 2021 году приговорен к 5 годам заключения.

Текст публикации посольства США:

В третью годовщину ее смерти, мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы отдаем должное ее отваге и преданности, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое забрало ее жизнь.