Соответствующее обращение дипломаты опубликовали в соцсетях.

Стоит прочитать 3 года, как нет Кати Гандзюк: что имеем

США уважают отвагу активистки

В третью годовщину ее смерти, мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы отдаем должное ее отваге и преданности,
– отметили в посольстве.

В США уверены, что понести наказание должны все, кто стоит за нападением, унесшим жизни Гандзюк.

Память Екатерины Гандзюк почтили в Раде

Отметим, что память активистки минутой молчания почтили и в Верховной Раде. С этого начали пленарное заседание 4 ноября. Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду, что дело Гандзюк раскроют и доведут до конца.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк:

Текст публикации посольства США:

В третью годовщину ее смерти, мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы отдаем должное ее отваге и преданности, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое забрало ее жизнь.