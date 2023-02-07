Собственное мнение 24 Каналу дал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что первый и второй вариант смежны, потому что переворот в Кремле не может пройти без силовиков.

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Каким может быть переворот в России

По его словам, вся история Российской империи говорит о том, что все перевороты "опирались" на силовиков или гвардию.

Я сильно сомневаюсь в военном перевороте, потому что военные не в том состоянии, чтобы управлять страной, у них это не выходит. Обычно военные стараются не брать власть в свои руки, а пытаются быть такой "двигательной силой",

– объяснил Гудков.

Он заверил, что если будет "дворцовый" переворот (в Кремле – 24 канал), то власть примут гражданские при поддержке силовиков.

Но, по его мнению, если новая власть не присоединится к Западу с проведением реформ, формированием временного законодательства и отстранения от власти путинистов, ничего не получится.

Гудков предполагает, что к перевороту могут быть причастны кто-то из старой элиты, кто не участвует в ведении войны против Украины, или ближайшее окружение, которому проще всего свергнуть Путина.

Оппозиционер отметил, что в целом есть два варианта переворота в России – свержение Путина сверху или снизу.

Может ли сын Патрушева или Собянин сменить Путина

Гудков рассказал, что не верит в то, что при живом Путине будет какой-то транзит власти в России, диктатор никому не отдаст власть, потому что не поверит никаким гарантиям.

Такой вариант был бы неплохой, на какой-то период под контролем Запада в обмен на снятие или ослабление санкций. Тогда бы могли отстранить Путина и сформировать новое правительство,

– считает оппозиционер.

Гудков предположил, что отстранить диктатора может Патрушев или Герасимов, но другие министры или чиновники на это не решатся. И все же без политиков они тоже ничего не сделают в стране.

По его словам, возможно отстранение Путина от власти, эдакий переворот внутри элиты, это будет самый безопасный вариант, но этого может не произойти.

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Могут ли взбунтоваться патриоты России из-за "СВО"

Гудков ответил, что теоретически такое может произойти, но реальных патриотов в России очень мало.

Они в целом активны, но у них нет ума и лидера. Эти патриоты могут на короткое время взять власть в России и довести страну до "инфарктного состояния", но на этом они и закончат, потому что не смогут прокормить народ,

– заявил Гудков.

Оппозиционер считает, что таких патриотов никто не будет поддерживать. Теоретически такой шанс есть, но он очень незначителен.

"А кого Путину следует бояться, то это своей собственной элиты, ближайшего окружения. И он это понимает и делает все, чтобы свои его не достали и не "заварили" дверь бункера на время, чтобы переформатировать власть", – добавил он.

К слову, российские оппозиционеры заявляют, что после начала полномасштабного вторжения в Украину слабеет не только Россия, но и влияние Путина на контроль внутриполитических процессов Российский диктатор все меньше контролирует даже войну.