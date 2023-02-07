Власну думку 24 Каналу дав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що перший і другий варіант суміжні, бо переворот у Кремлі не може пройти без силовиків.
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Яким може бути переворот у Росії
За його словами, вся історія Російської імперії говорить про те, що всі перевороти "опиралися" на силовиків чи гвардію.
Я сильно сумніваюся у військовому перевороті, бо військові не в тому стані, щоб керувати країною, в них це не виходить. Зазвичай військові намагаються не брати владу в свої руки, а намагаються бути такою "руховою силою",
– пояснив Гудков.
Він запевнив, що якщо буде "палацовий" переворот (у Кремлі – 24 канал), то владу візьмуть цивільні при підтримці силовиків.
Але, на його думку, якщо нова влада не приєднається до Заходу з проведенням реформ, формуванням тимчасового законодавства та відсторонення від влади путіністів, то нічого не вийде.
Гудков припускає, що до перевороту можуть бути причетні хтось зі старої еліти, хто не бере участі у веденні війни проти України або найближче оточення, якому найпростіше скинути Путіна.
Опозиціонер зазначив, що загалом є два варіанти перевороту в Росії – повалення Путіна зверху чи знизу.
Чи може син Патрушева або Собянін змінити Путіна
Гудков розповів, що не вірить в те, що при живому Путіні буде якийсь транзит влади в Росії, диктатор нікому не віддасть владу, бо не повірить жодним гарантіям.
Такий варіант був би непоганий, на якийсь період під контролем Заходу в обмін на зняття чи послаблення санкцій. Тоді б могли відсторонити Путіна і сформувати новий уряд,
– вважає опозиціонер.
Гудков припустив, що відсторонити диктатора може Патрушев чи Герасимов, але інші міністри чи чиновники на це не наважаться. Та все ж без політиків вони теж нічого не зроблять в країні.
За його словами, можливе відсторонення Путіна від влади, такий собі переворот всередині еліти, це буде найбезпечніший варіант, але цього може не статися.
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Чи можуть збунтуватися патріоти Росії через "СВО"
Гудков відповів, що теоретично таке може статися, але реальний патріотів у Росії дуже мало.
Вони загалом активні, але в них немає розуму та лідера. Ці патріоти можуть на короткий час взяти владу в Росії та довести країну до "інфарктного стану", але на цьому вони і закінчать, бо не зможуть прогодувати народ,
– заявив Гудков.
Опозиціонер вважає, що таких патріотів ніхто й не буде підтримувати. Теоретично такий шанс є, але він дуже незначний.
"А кого Путіну варто боятися, то це своєї власної еліти, найближчого оточення. І він це розуміє і робить все, щоб свої його не дістали та не "заварили" двері бункера на якийсь час, щоб переформатувати владу", – додав він.
До слова, російські опозицінери заявляють, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну слабшає не тільки Росія, а й вплив Путіна на контроль внутрішньополітичних процесів. Російський диктатор все менше контролює навіть війну.