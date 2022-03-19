В ведомстве сообщают, что 18 марта в городе Калиновка "на горячем" удалось задержать троих местных жительниц. Женщины крали из центра сбора гуманитарной помощи вещи, собранные на нужды военнослужащих и беженцев.

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Женщины нагло грузили награбленное в машину

Известно, что женщины работали в здании культуры. В нем, собственно, и производился сбор гуманитарной помощи. А задержали их во время того, как злоумышленницы грузили продукты, предметы гигиены, а также товары первой необходимости в автомобиль одного из родственников.

Правоохранители задержали не только женщин. Они еще и конфисковали транспортное средство, которое стоящит на штрафплощадке.

В ведомстве напоминают об актуальных изменениях в законодательстве. А в частности, об усилении ответственности за кражи во время военного положения. Поэтому женщин, которые хотели нажиться на чужом горе, может ожидать лишение свободы до 8 лет.

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