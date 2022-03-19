У відомстві повідомляють, що 18 березня у місті Калинівка "на гарячому" вдалося затримати трьох місцевих мешканок. Жінки викрадали з центру збору гуманітарної допомоги речі, зібрані на потреби військовослужбовців і біженців.

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Жінки нахабно вантажили награбоване до машини

Відомо, що жінки працювали у будинку культури. У ньому, власне, й проводився збір гуманітарної допомоги. А затримали їх під час того, як зловмисниці вантажили харчі, предмети гігієни, а також товари першої необхідності до автівки одного з родичів.

Правоохоронці затримали не лише жінок. Вони ще й конфіскували транспортний засіб, який наразі стоїть на арештмайданчику.

У відомстві нагадують про актуальні зміни у законодавстві. А зокрема про посилення відповідальності за крадіжки під час воєнного стану. Тож на жінок, які хотіли нажитися на чужому горі, може очікувати позбавлення волі до 8 років.

Тим часом – Колишній британський прем'єр особисто возить гуманітарку для українців – дивіться відео: