В ходе операций этого года СОУ освободили более 1000 квадратных километров, – Зеленский

Подробности сообщил Владимир Зеленский.

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Что известно об операциях ВСУ на фронте?

О ходе боев под Купянском ему подробно доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса. Российские войска пытались незаметно приблизиться через систему подземных коммуникаций, однако защитники перехватили инициативу.

По словам главы государства, противник пытался использовать подземные газовые трубы для продвижения мимо украинских позиций. Военные разгадали план врага и нанесли ответный удар.

Россияне пытались использовать подземные газовые трубы, чтобы продвигаться мимо наших позиций. Наши воины обратили эту тактику против россиян и чрезвычайно успешно использовали эту систему подземных коммуникаций против оккупанта– подчеркнул Зеленский.

Три ключевые операции года

Президент отметил, что действия в районе Купянска стали логическим продолжением предыдущих успешных контрударов Сил обороны на различных участках фронта. Всего с начала года украинская армия провела три знаковых кампании.

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Первой стала масштабная операция бойцов ДШВ, в ходе которой удалось деоккупировать более 800 квадратных километров территории.

Второй – операция "Вивальди" в Донецкой области, где бойцы отбросили оккупантов и освободили еще более 200 квадратных километров, сорвав планы российского командования.

Третьей операцией стала "Велес", которая продемонстрировала бесплодность попыток врага достичь поставленных Кремлем целей в районе Купянска.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время позиции Украины на передовой остаются самыми сильными за длительный период полномасштабного противостояния.

Задержки с ПВО сдерживают дипломатические преимущества

Несмотря на тактические успехи на суше, страна остро ощущает дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны. Президент обратил внимание на несвоевременность отдельных поставок западного вооружения.

Если бы столь же сильной оставалась и поддержка партнеров для Украины – в частности, это касается наших "патриотов" и других средств противовоздушной обороны, – то Украина находилась бы в совершенно иной ситуации, а с дипломатической точки зрения – в гораздо более выгодном положении– заявил глава государства.

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В настоящее время критически важные пакеты ПВО отложены, что затрудняет противодействие российской баллистике. Только с середины октября враг запустил более 100 баллистических ракет по Киеву и Киевской области, атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее бойцы подразделения "Хартия" рассказали о деталях спецоперации "Велес", в ходе которой удалось заблокировать подземные ходы врага, обезвредить более сотни оккупантов и пополнить фонд обмена.