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Три года за решеткой: в Раде зарегистрировали законопроект касательно противодействия спаму

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Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который ужесточит наказание за распространение нежелательных рассылок .

Штрафы или лишение свободы сроком до трех лет – таким может быть наказание за распространение нежелательных сообщений в соответствии с законопроектом №8186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму", который на днях зарегистрировали в Верховной Раде. Авторами законопроекта выступили нардепы Борислав Береза, Леонид Емец и Константин Усов, информируют на сайте Парламента.

В частности, в тексте законопроекта определено, что спамом следует считать электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения рекламного, коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя умышленно направляются на его адрес электронной почты, абонентский номер, или конечное оборудование абонента.

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Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в законы Украины "О телекоммуникациях", "О рекламе", в Кодекс Украины об административных нарушениях и Уголовного Кодекса Украины.

Согласно новой редакции статьи 34 (Защита информации о потребителе) операторы телекоммуникационных услуг должны получать отдельное согласие потребителя на опубликование его персональных данных. Кроме того запрещается передача персональных данных третьим лицам для использования ими не связанного с предоставлением телекоммуникационных услуг.

В Парламенте предлагают дополнить статью 148-6 (Распространение спама) наложением штрафа в размере от 500 до 1000 прожиточных минимумов за умышленное распространение спама, что не привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Такой же штраф можно будет получить за организацию или содействие рассылки спама, а также за неполучение оператором согласия потребителя телекоммуникационных услуг на получение сообщений электросвязи.

В то же время народные депутаты предлагают внести изменения в статьи 363-1 Уголовного Кодекса. Таким образом, предусмотрено, что умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без предварительного согласия адресатов, повлекшее нарушение или прекращение работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, будет караться штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат, а не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, как определено в действующей редакции, или ограничением свободы до трех лет.

Лица, которые осуществляют рассылки сообщений, должны в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу уведомить потребителей об их подписке на рассылки. Такое сообщение должно содержать механизм отказа от рассылки путем перехода по гиперссылке помещенным в такое извещение и/или путем обратной отправки уведомления отправителю со словом "Стоп",
– разъясняют авторы законопроекта.

Напомним, ранее Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средства за границу.

Теги: Новости политики Верховная Рада Реклама Законопроект
Источник: 24 Канал
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