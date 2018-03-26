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Три роки за гратами: у Раді зареєстрували законопроект щодо протидії спаму

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Верховна Рада України
Верховна Рада України

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який посилить покарання за розповсюдження небажаних розсилок .

Штрафи або позбавлення волі терміном до трьох років – таким може бути покарання за розповсюдження небажаних повідомлень згідно з законопроектом №8186 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму", який днями зареєстрували у Верховній Раді. Авторами законопроекту виступили нардепи Борислав Береза, Леонід Ємець та Костянтин Усов, інформують на сайті Парламенту.

Зокрема, у тексті законопроекту визначено, що спамом слід вважати електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення рекламного, комерційного характеру, які без попередньої згоди споживача умисно надсилаються на його адресу електронної пошти, абонентський номер, або кінцеве обладнання абонента.

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Законодавча ініціатива передбачає внесення змін до законів України "Про телекомунікації", "Про рекламу", до Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального Кодексу України.

Згідно з новою редакцією статті 34 (Захист інформації про споживача) оператори телекомунікаційних послуг мають отримувати окрему згоду від споживача на опублікування його особистих даних. Окрім цього забороняється передача персональних даних третім особам для використання ними не пов’язаного з надання телекомунікаційних послуг.

У Парламенті пропонують доповнити статтю 148-6 (Розповсюдження спаму) накладенням штрафу у розмірі від 500 до 1000 прожиткових мінімумів за умисне розповсюдження спаму, що не призвело до порушення або припинення роботи комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Такий же штраф можна буде отримати за організацію або сприяння розсилки спаму, а також за неотримання оператором згоди споживача телекомунікаційних послуг на отримання повідомлень електрозв’язку.

У той же час народні депутати пропонують внести зміни у статті 363-1 Кримінального Кодексу. Таким чином, передбачено, що умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, каратиметься штрафом від 500 до 1000 мінімальних зарплат, а не неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як визначено у чинній редакції, або обмеженням волі до трьох років.

Особи, які здійснюють розсилки повідомлень мають протягом трьох місяців після набрання цим Законом чинності повідомити споживачів про їх підписки на розсилки. Таке повідомлення має містити механізм відмови від розсилок шляхом переходу за гіперпосиланням вміщеним в таке повідомлення та/або шляхом зворотного надсилання повідомлення відправнику зі словом "Стоп",
– роз'яснюють автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко подав до Верховної Ради нагальний законопроект, який дозволить громадянам і бізнесу вільно виводити коштів за кордон.

Теги: Новини політики Верховна Рада Законопроект Реклама
Джерело: 24 Канал
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