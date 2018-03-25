17:32
25 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли українці зможуть вільно розпоряджатися власною валютою: думка експертів

408 Читать новость на русском

Петро Порошенко подав до Верховної Ради нагальний законопроект, який дозволить громадянам і бізнесу вільно виводити коштів за кордон, як це робиться у всьому цивілізованому світі.

Протягом трьох років над розробкою нового закону про валюту працював колектив Національного банку, іноземні експерти і професійна спільнота. Але тепер експерти кажуть, у Раді зареєстрували не зовсім те, що подавалося до Адміністрації Президента.

Читайте також: В Нацбанку розповіли, скільки грошей знищили у 2017-му

Марія Стасенко вступила до іноземного ВНЗ. Коли прийшов час платити за навчання, дівчина зіштовхнулася з українськими реаліями. Тепер вона має нову мрію.

"Тримати гроші десь там, де ми будемо ними розпоряджатися, як своїми власними. А не як коштами, які належать Нацбанку, який дозволив мені трохи ними покористуватися, принісши 18 довідок і флюорографію", – зазначила студентка.

Європейський студент може заплатити за навчання в іншій країні світу онлайн, не виходячи із дому. Але українські повинні довести, що платять саме за навчання і пояснити, де взяли гроші на це. Перекласти реквізити платежу на українську, ще й завірити його у нотаріуса, купити в обмінниках валюту і з пачками грошей добратися до банку.

Незручності виникають і під час переказу коштів за кордон або оплати товарів чи послуг. І для бізнесу це зовсім проблематичне питання.

Перше, що сильно впадає в очі і що дуже сильно заважає бізнесу у нас – це необхідність обов'язкового продажу валюти. Колись це було там, чи не 85%, зараз 50. Але це все одно дуже сильно заважає плануванню,
– запевнив фінансовий директор "Агро-Регіон Україна" Дмитро Тарасюк.

Простими словами: якщо компанія заводить в країну валютний виторг, держава вимагає одразу ж половину від цієї суми продати. Але конфлікт у тому, що незабаром бізнесменам знову знадобляться долари і їх знову треба буде купувати. Компанія втрачає на коливаннях та комісіях. А все через законодавство. До слова, найзастаріліше в Європі.

"Коли Україна отримала незалежність, у нас були такі по-радянськи налаштовані урядовці і вони покладалися на те, що держава має заборонити виводити капітал. Насправді, цей контроль ніколи не працював належно, з України виведено сотні мільярдів доларів", – зазначив член наглядової ради CASE Україна Володимир Дубровський.

Щоб дати українським підприємцям заробляти і зупинити відтік капіталу, необхідно просто дозволити українцям вільно розпоряджатися своїми грошима. Після 3 років заяв Нацбанк підготував законопроект "Про валюту", який має зняти всі ці обмеження. Президент, усвідомлюючи його надважливість, навіть сам подав його до Парламенту, підписавши законопроект демонстративно перед компаніями, які працюють в Україні.

Цивілізований валютний отримаємо тільки через кілька років. Спершу знімуть обмеження з експортно-імпортних операцій, потім з інвестицій за кордон і кредитування, і лише після цього черга дійде до операцій населення. Запевняють, що зволікають, аби втримати стабільним курс гривні і не витрачати на це золотовалютні резерви.

Зняття обмежень прив'язується до настання економічних факторів. Якщо ми будемо брати на себе зобов'язання, що ми знімемо якісь обмеження, а потім наступлять якісь події. Ви знаєте яка у нас ситуація в країні. У нас є військові конфлікти, у нас є політичні фактори, і це ті умови, які потрібно враховувати,
– запевнив керівник департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі.

Тож попри задеклароване гасло, що дозволять майже усі операції, Національний банк лишив за собою право у будь-який момент ввести обмеження на рух капіталу.

Наскільки відрізняється законопроект, зареєстрований у Парламенті від того, який передав Нацбанк до АП – дивіться у сюжеті.

Автор: Леся Виговська
Теги: Гроші Петро Порошенко Адміністрація Президента Новини України Долар НБУ Законопроект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Обійми поза законом: американському сенатору офіційно заборонили обіймати колег
сьогодні, 16:00 Обійми поза законом: американському сенатору офіційно заборонили обіймати колег
Ольга Бродська 415
сьогодні, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 834
сьогодні, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 879
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сьогодні, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 2057
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сьогодні, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 4526
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук