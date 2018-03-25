Когда украинцы смогут свободно распоряжаться собственной валютой: мнение экспертов

Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средств за границу, как это делается во всем цивилизованном мире.

В течение трех лет над разработкой нового закона о валюте работал коллектив Национального банка, иностранные эксперты и профессиональное сообщество. Но теперь эксперты говорят, что в Раде зарегистрировали не совсем то, что подавалось к Администрации Президента.

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Мария Стасенко вступила в иностранный ВУЗ. Когда пришло время платить за обучение, девушка столкнулась с украинскими реалиями. Теперь она имеет новую мечту.

"Держать деньги где-то там, где мы будем ими распоряжаться, как своими собственными. А не как средствами, которые принадлежат Нацбанку, который позволил мне немного ними попользоваться, принеся 18 справок и флюорографию", – отметила студентка.

Европейский студент может заплатить за обучение в другой стране мира онлайн, не выходя из дома. Но украинские должны доказать, что платят именно за обучение и объяснить, где взяли деньги на это. Перевести реквизиты платежа на украинский, еще и заверить его у нотариуса, купить в обменниках валюту и с пачками денег добраться в банк.

Неудобства возникают и при переводе средств за границу или оплате товаров или услуг. И для бизнеса это совсем проблематичный вопрос.

Первое, что сильно бросается в глаза и очень сильно мешает бизнесу у нас, – это необходимость обязательной продажи валюты. Когда-то это было там, не 85%, сейчас 50. Но это все равно очень сильно мешает планированию,

– заверил финансовый директор "Агро-Регион Украина" Дмитрий Тарасюк.

Простыми словами: если компания заводит в страну валютную выручку, государство требует сразу же половину от этой суммы продать. Но конфликт в том, что вскоре бизнесменам снова понадобятся доллары и их снова надо будет покупать. Компания теряет на колебаниях и комиссиях. А все из-за законодательства. К слову, самого застарелого в Европе.

"Когда Украина получила независимость, у нас были такие по-советски настроенные чиновники и они полагались на то, что государство должно запретить выводить капитал. На самом деле, этот контроль никогда не работал должным образом, из Украины выведены сотни миллиардов долларов", – отметил член наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

Чтобы дать украинским предпринимателям зарабатывать и остановить отток капитала, необходимо просто позволить украинцам свободно распоряжаться своими деньгами. После 3 лет заявлений Нацбанк подготовил законопроект "О валюте", который должен снять все эти ограничения. Президент, осознавая его сверхважность, даже сам подал его в парламент, подписав законопроект демонстративно перед компаниями, которые работают в Украине.

Цивилизованный валютный получим только через несколько лет. Сначала снимут ограничения по экспортно-импортным операциям, затем по инвестициям за границу и кредитованию, и только после этого очередь дойдет до операций населения. Уверяют, что медлят, чтобы удержать стабильным курс гривны и не тратить на это золотовалютные резервы.

Снятие ограничений привязывается к наступлению экономических факторов. Если мы будем брать на себя обязательства, мы снимем какие-то ограничения, а затем наступят какие-то события. Вы знаете какая у нас ситуация в стране. У нас есть военные конфликты, у нас есть политические факторы, и это те условия, которые нужно учитывать,

– заверил руководитель департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари.

Поэтому, несмотря на задекларированный лозунг, что позволят почти все операции, Национальный банк оставил за собой право в любой момент ввести ограничения на движение капитала.

Насколько отличается законопроект, зарегистрированный в парламенте от того, который передал Нацбанк в АП – смотрите в сюжете.