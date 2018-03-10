Три напитка, которые стоит пить каждой женщине

Безусловно, самый полезный напиток – это обычная чистая вода. Но есть и другие напитки, которые способны принести пользу для женского здоровья и красоты.

Зеленый чай с мятой

Зеленый чай богат антиоксидантами, а еще он содержит в своем составе фитоэстрогены – растительные гормоны, которые положительно влияют на женский организм и снижают риск возникновения опухолей.

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Благодаря мяте напиток успокаивает и помогает бороться бессонницей. Также мята улучшает пищеварение и поможет избавиться от раздражительности.

Какао

Какао поднимает гемоглобин, опережая такие признанные продукты как яблоко, гранат и свекла. Плюс ко всему какао имеет свойство повышать настроение и подбадривать. Но тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, печени и почек, употребление напитка нужно ограничить.

Апельсиновый и клюквенный соки

Для женского организма очень нужен витамин С – он благоприятно влияет на кожу, освежая ее и сохраняя молодость, а также укрепляет иммунитет. Поэтому желательно всегда иметь в рационе цитрусовые, а также пить свежевыжатые соки – в частности, апельсиновый и клюквенный. А вот от употребления пакетированных соков стоит отказаться, ведь они содержат в своем составе больше сахара, чем полезных веществ.