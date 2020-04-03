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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Павел Ковтонюк
      Заместитель министра здравоохранения с 2016 по 2019 годы

      Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не так

      -
      Як Україна та світ боряться з пандемією: порівнюємо / vlasno.info

      В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. 23 человек, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.

      Три факти про особливості боротьби з пандемією в Україні. Чи пов'язані вони і, якщо пов'язані, то як саме? Вирішувати це залишаю на ваш розсуд.

      Зверніть увагу: COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей

      Факт 1

      Україна опинилася в трійці лідерів у світі за найшвидшим збільшенням кількості зареєстрованих випадків. Їх кількість подвоюється кожних три дні (в середньому у світі – вісім днів, у США – п'ять днів).

      Факт 2

      За показником кількості тестів на душу населення Україна досі знаходиться на 103 місці із 111 країн та територій, які надають такі дані. Загалом із завезених ще 23 березня 50 000 ПЛР-тестів Україна зробила 3834 (разом ПЛР та швидких).

      Факт 3

      Сьогодні вранці у своєму вайбер-каналі МОЗ повідомило, що із 804 зареєстрованих випадків covid-19 398 госпіталізовані. Тобто в Україні госпіталізують не 15-20% випадків, як в більшості країн, а 50%. Автор вказує дані станом на 2 квітня.

      Автор вказує дані станом на 2 квітня.


      Де кількість випадків зараження коронавірусом швидко зростає / New York Times

      Автор: Павел Ковтонюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики Публикации Новости США
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