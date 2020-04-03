Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не так
В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. 23 человек, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.
Три факти про особливості боротьби з пандемією в Україні. Чи пов'язані вони і, якщо пов'язані, то як саме? Вирішувати це залишаю на ваш розсуд.
Зверніть увагу: COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей
Факт 1
Україна опинилася в трійці лідерів у світі за найшвидшим збільшенням кількості зареєстрованих випадків. Їх кількість подвоюється кожних три дні (в середньому у світі – вісім днів, у США – п'ять днів).
Факт 2
За показником кількості тестів на душу населення Україна досі знаходиться на 103 місці із 111 країн та територій, які надають такі дані. Загалом із завезених ще 23 березня 50 000 ПЛР-тестів Україна зробила 3834 (разом ПЛР та швидких).
Факт 3
Сьогодні вранці у своєму вайбер-каналі МОЗ повідомило, що із 804 зареєстрованих випадків covid-19 398 госпіталізовані. Тобто в Україні госпіталізують не 15-20% випадків, як в більшості країн, а 50%. Автор вказує дані станом на 2 квітня.
Автор вказує дані станом на 2 квітня.
Де кількість випадків зараження коронавірусом швидко зростає / New York Times
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