Три особливості боротьби з пандемією в Україні: що не так
В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужало.
Три факти про особливості боротьби з пандемією в Україні. Чи пов'язані вони і, якщо пов'язані, то як саме? Вирішувати це залишаю на ваш розсуд.
Зверніть увагу: COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей
Факт 1
Україна опинилася в трійці лідерів у світі за найшвидшим збільшенням кількості зареєстрованих випадків. Їх кількість подвоюється кожних три дні (в середньому у світі – вісім днів, у США – п'ять днів).
Факт 2
За показником кількості тестів на душу населення Україна досі знаходиться на 103 місці із 111 країн та територій, які надають такі дані. Загалом із завезених ще 23 березня 50 000 ПЛР-тестів Україна зробила 3834 (разом ПЛР та швидких).
Факт 3
Сьогодні вранці у своєму вайбер-каналі МОЗ повідомило, що із 804 зареєстрованих випадків covid-19 398 госпіталізовані. Тобто в Україні госпіталізують не 15-20% випадків, як в більшості країн, а 50%.
Автор вказує дані станом на 2 квітня.
Де кількість випадків зараження коронавірусом швидко зростає / New York Times
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