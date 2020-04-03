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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Павло Ковтонюк
      Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

      Три особливості боротьби з пандемією в Україні: що не так

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      Як Україна та світ боряться з пандемією: порівнюємо / Getty Images

      В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужало.

      Три факти про особливості боротьби з пандемією в Україні. Чи пов'язані вони і, якщо пов'язані, то як саме? Вирішувати це залишаю на ваш розсуд.

      Зверніть увагу: COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей

      Факт 1

      Україна опинилася в трійці лідерів у світі за найшвидшим збільшенням кількості зареєстрованих випадків. Їх кількість подвоюється кожних три дні (в середньому у світі – вісім днів, у США – п'ять днів).

      Факт 2

      За показником кількості тестів на душу населення Україна досі знаходиться на 103 місці із 111 країн та територій, які надають такі дані. Загалом із завезених ще 23 березня 50 000 ПЛР-тестів Україна зробила 3834 (разом ПЛР та швидких).

      Факт 3

      Сьогодні вранці у своєму вайбер-каналі МОЗ повідомило, що із 804 зареєстрованих випадків covid-19 398 госпіталізовані. Тобто в Україні госпіталізують не 15-20% випадків, як в більшості країн, а 50%.

      Автор вказує дані станом на 2 квітня.


      Де кількість випадків зараження коронавірусом швидко зростає / New York Times

      Автор: Павло Ковтонюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Публікації Новини США
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