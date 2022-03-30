Украинская пастораль

Но я ехал тут по областям, два дня за рулем, и первый, с*ка, первый раз в жизни я чуть не разрыдался от взгляда на обычное поле. Как ребенок. Я вам доповідаю. Сопли и вот это вот все.

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В поле ехал зеленый трактор. Тянул за собой какую-то здоровую хр*нь, типа бороны чи якось так, все равно названия этого я нихр*на не знаю. И я вдруг с абсолютной четкостью понял, что посреди войны, п**деца и страха Украина начала посевную.

Земля, которая зовет жить

Такой жажды жить я не ощущал никогда. Такого невероятного, страстного желания во чтобы то ни стало победить и навсегда, ссс*ка, навсегда забыть про эти долбанные приходы и долбанные сирены. Про толчки приклада в плечо и пропотевшую одежду. Про сводки, оперативку, телеграмм-каналы и вечные СМС-ки "Как ты?".

В поле, слева от меня, несколько мужиков размахивали руками, тыкали друг в друга, кто-то хватал горсти земли и зачем-то высыпал их из ладоней обратно. Зеленый трактор тянул хр*новину по полю. Подвывающий мотор моей недоремонтированной машины тянул две тонны железа по узкой дороге.

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Мне хотелось плакать. Чччерт, я стал слишком сентиментальным за эти тридцать три дня восьмилетней войны длиной в четыре столетия. Украина начала садить зерно. Чтобы хлеб для меня по-прежнему вырастал в магазинах. Я остановился, вышел из потрескивавшей нагревшейся тачки. Покурил. Взял горсть этой земли и тоже зачем-то высыпал ее обратно. Это – не страна. Это – сказка.

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