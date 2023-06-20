О подробностях атаки рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, на месте попадания произошел пожар, его уже потушили.

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Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна,

– сообщили в ОВА.

Отмечают, что жертв или пострадавших нет.

В домах выбило стекла: ситуация не критическая

Городской глава Андрей Садовый рассказал в эфире Радио Свобода, что разрушения незначительны.

По его словам, в городе вылетели стекла и в домах, и в объекте инфраструктуры. Мэр также подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.

Есть незначительные разрушения, я думаю, мы их до конца дня исправим. В целом Львов продолжает жить нормальной жизнью. Это не то, что люди имеют в Запорожье каждый день. Слава Богу, что никто не пострадал, а материальный ущерб – это мелочи,

– подчеркнул мэр.

Он заверил, что все объекты работают.

Во Львове сменили маршрут трех трамваев

Также из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая сменили маршруты.

"Трамвайные маршруты 3 и 9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую. Кроме этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", – сообщил Садовый.

Кратко об атаке: