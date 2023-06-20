О подробностях атаки рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, на месте попадания произошел пожар, его уже потушили.
Смотрите также Ударили по военным и инфраструктурным объектам: каким было основное направление атаки россиян
Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна,
– сообщили в ОВА.
Отмечают, что жертв или пострадавших нет.
В домах выбило стекла: ситуация не критическая
Городской глава Андрей Садовый рассказал в эфире Радио Свобода, что разрушения незначительны.
По его словам, в городе вылетели стекла и в домах, и в объекте инфраструктуры. Мэр также подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.
Есть незначительные разрушения, я думаю, мы их до конца дня исправим. В целом Львов продолжает жить нормальной жизнью. Это не то, что люди имеют в Запорожье каждый день. Слава Богу, что никто не пострадал, а материальный ущерб – это мелочи,
– подчеркнул мэр.
Он заверил, что все объекты работают.
Во Львове сменили маршрут трех трамваев
Также из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая сменили маршруты.
"Трамвайные маршруты 3 и 9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую. Кроме этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", – сообщил Садовый.
Кратко об атаке:
- В общей сложности враг запустил 35 ударных дронов, 32 из которых – сбили украинские защитники. 30 "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.
- Целью россиян были военные и инфраструктурные объекты, потому противовоздушная оборона ночью работала в большинстве областей Украины.
- Однако основным направлением атаки иранских дронов была Киевщина – здесь уничтожили более 20 вражеских беспилотников.