Про подробиці атаки розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, на місці влучання сталась пожежа, її уже загасили.
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Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об'єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна,
– повідомили в ОВА.
Зазначають, що жертв чи постраждалих немає.
У будинках повибивало шибки: ситуація не критична
Міський голова Андрій Садовий розповів в ефірі Радіо Свобода, що руйнування незначні.
За його словами, у місті повилітали шибки і в будинках, і в об'єкті інфраструктури. Мер теж наголосив, що постраждалих унаслідок атаки немає.
Є незначні руйнування, я думаю, ми їх до кінця дня виправимо. В цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Це не те, що люди мають у Запоріжжі кожного дня. Слава Богу, що ніхто не постраждав, а матеріальні збитки – це дрібниці,
– наголосив мер.
Він запевнив, що всі об'єкти функціонують.
У Львові змінили маршрут трьох трамваїв
Також через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрути.
"Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", – повідомив Садовий.
Коротко про атаку:
- Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
- Ціллю росіян були військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України.
- Проте основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина – тут знищили понад 20 ворожих безпілотників.