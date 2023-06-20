Про подробиці атаки розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, на місці влучання сталась пожежа, її уже загасили.

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Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об'єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна,

– повідомили в ОВА.

Зазначають, що жертв чи постраждалих немає.

У будинках повибивало шибки: ситуація не критична

Міський голова Андрій Садовий розповів в ефірі Радіо Свобода, що руйнування незначні.

За його словами, у місті повилітали шибки і в будинках, і в об'єкті інфраструктури. Мер теж наголосив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

Є незначні руйнування, я думаю, ми їх до кінця дня виправимо. В цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Це не те, що люди мають у Запоріжжі кожного дня. Слава Богу, що ніхто не постраждав, а матеріальні збитки – це дрібниці,

– наголосив мер.

Він запевнив, що всі об'єкти функціонують.

У Львові змінили маршрут трьох трамваїв

Також через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрути.

"Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", – повідомив Садовий.

Коротко про атаку: