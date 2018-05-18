Трижды выселенные: 18 мая проходит годовщина депортации крымских татар с полуострова

В 1944 советская власть назвала крымских татар предателями и принудительно выселила из своих домов около двухсот тысяч человек.

Среди таких была и семья Джемилевых. Отец и мать на тот момент пятерых детей выдержали три депортации.

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Журналисты 24 Канала встретились с Дилярой Сейтвелиевой в доме ее сына. Гостеприимная хозяйка все время улыбается, суетится и все переживает за внука. Ведь юный непоседа уже полюбил камеру и микрофон. Но этой встречи могло не быть, как и всей семьи Джемилевых.

Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Позволить им взять с собой личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 килограмм на семью,

– говорилось в указе.

Это было решение, которое изменило жизнь семьи Диляры Сейтвелиевой и еще нескольких сотен тысяч человек. В одну ночь они потеряли свои дома в Крыму, устойчивый быт и даже родных. 18 мая 1944 года началась самая масштабная депортация крымских татар из родного полуострова.

Мама с 5 детьми была одна в тот момент, тогда еще не было 5 утра, когда пришли солдаты, стали стучать в дверь, начали говорить, что именем советской власти мы все предатели родины. Выходите, у вас 15 минут,

– рассказала дочь высланных крымских татар Диляра Сейтвелиева.

Семья Диляры уже пережила до этого одно выселение из Крыма, поэтому в 1944 больше всего боялись, что на этот раз везут на расстрел.

Однако, мать Диляры с детьми погрузили в вагон. А уже на долгом пути к узбекской республике их догнал отец. Все события женщина восстанавливает по воспоминаниям матери, книгам и фильмам. Ведь родилась уже в депортации. А вот ее брату Мустафе было меньше года. Это было первое испытание от советской власти для нынешнего лидера крымско-татарского народа.

Везде по дороге, на любой остановке, люди бежали искать воду, быстро там ставили два камешка или кирпича, а на них пытались из муки слепить лепешки, чтобы как-то накормить детей. Такая дорога продолжалась почти месяц,

– сказала Диляра Сейтвелиева.

Люди на станциях ели даже траву. Выдержали такой путь не все. Часть депортированных умерли от голода прямо в вагонах.

Дочь высланных крымских татар Диляра Сейтвелиева

Всего из Крыма в лагеря и спецпоселения выслали около двухсот тысяч крымских татар. Реабилитировали их только в 1967 году, но и после не хотели приписывать на полуострове и признавать татар "крымскими".

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Семью Джемилевых высылали в целом трижды. Однако даже несмотря на ужасные обстоятельства, 18 мая для них не только день скорби, это митинг единения крымскотатарского народа.

Эта семья снова не может жить на полуострове в полном составе, поэтому частично поселились в Киеве, чтобы был свой дом, где могут бегать внуки и приходить гости по традиции крымских татар. И тут на входе все так же висит расписанный Коран, но надежд снова жить всем вместе в Крыму не бросают.