День памяти о депортации крымских татар: в Симферополе задержали участников акции
В Симферополе 17 мая оккупанты задержали около 20 участников акции "Зажги огонек в своем сердце", состоявшейся в память о депортации крымских татар сталинским режимом.
Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.
"В районе Ак-Мечети (район в Симферополе) задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции "Зажги огонек в своем сердце", – написал журналист.
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Сообщается, что задержанных "развезли по разным РОВД Симферополя. Собирают объяснения и проводят дактилоскопию. В Центральном РОВД пять человек, из которых двое несовершеннолетних".
Журналист добавил, что несовершеннолетних впоследствии отпустили.
Источник: 24 Канал
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