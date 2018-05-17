День памяти о депортации крымских татар: в Симферополе задержали участников акции

В Симферополе 17 мая оккупанты задержали около 20 участников акции "Зажги огонек в своем сердце", состоявшейся в память о депортации крымских татар сталинским режимом.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"В районе Ак-Мечети (район в Симферополе) задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции "Зажги огонек в своем сердце", – написал журналист.

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Сообщается, что задержанных "развезли по разным РОВД Симферополя. Собирают объяснения и проводят дактилоскопию. В Центральном РОВД пять человек, из которых двое несовершеннолетних".

Журналист добавил, что несовершеннолетних впоследствии отпустили.